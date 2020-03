Gewinnen: „Giant Little Ones“ auf Blu-ray

Im August und September treten Rammstein in Kanada, USA und Mexiko auf. Damit die Stadien voll werden, fliegt ein Zeppelin mit Band-Logo über Los Angeles hinweg.

Rammstein sind in den Staaten ein ziemlich großes Ding. Das ist schon länger so. Dennoch brechen Rammstein in diesem Jahr zu ihrer bisher größten Tour in den USA, aber auch Kanada und Mexiko auf. Damit die zahlreichen Arenen auch bis zum letzten Platz gefüllt sind, muss etwas Werbung her. Allerdings auf die Rammstein-Art. So berichtet „Metal Sucks“ von einem Zeppelin mit Band-Logo, das vor kurzem über Los Angeles gesichtet wurde. https://www.instagram.com/p/B7n7IkpH15G/?utm_source=ig_embed Auf Facebook hatten Rammstein bereits vor einigen Tagen angedeutet, mit einem Zeppelin die Skylines diverser Städte anzuvisieren. Damit wurden die Auftrittsorte offiziell gemacht. Rammstein kommen u.a. nach Philadelphia, Washington,…