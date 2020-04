Gewinnen: „Giant Little Ones“ auf Blu-ray

Das wird Sie auch interessieren





Franky Winter und Ballas Kohl sind beste Freunde und regelrechte Stars an ihrer Schule. Als junge, attraktive und bei den Mädchen besonders beliebte Jungs, scheinen die beiden das ideale Teenager-Leben zu leben.

Ein betrunkener Zwischenfall auf Frankys siebzehntem Geburtstagsparty, bei dem die beiden sich sexuell näher gekommen, soll das alles jedoch schlagartig ändern. Denn Ballas beschuldigt Franky sich an ihm vergriffen zu haben. Von diesem Zeitpunkt an durchlebt Franky, der nun zum Opfer von Mobbing und Gewalt-Attacken an seiner Schule wird, einen wahren Albtraum. Auch wenn sein Ruf ruiniert und die Freundschaft zu Ballas verloren scheint, so gibt es doch noch einen Lichtblick in Frankys Leben: sein schwuler Vater, der ihm nun mehr Stütze denn je ist.

„Giant Little Ones“ ist ab 27.März 2020 in Deutschland auf Blu-ray, DVD und digital erhältlich. ROLLING STONE verlost aus diesem Anlass drei Mal den Film auf Blu-ray. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und „Giant Little Ones“ als Lösungswort angeben. Der Einsendeschluss ist der 20.April 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.