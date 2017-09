Gewinnen: Götz Alsmann – „In Rom“ auf Vinyl

Nach „In Paris“ (2011) und „Am Broadway“ (2014) feiert der deutsche Entertainer eine weitere Weltstadt auf musikalisch eigensinnige Weise. Dabei fiel die Wahl nicht zufällig auf Rom.

Götz Alsmann: „Die Idee dieser Trilogie ist ja, in Städte zu reisen, die der Unterhaltungsmusik viel geschenkt haben. Paris war eine logische Wahl, der Broadway in New York natürlich auch, und ich denke, da darf Rom sicherlich nicht fehlen. Ich habe mich auf jeden Fall voll darauf eingelassen, habe fast ein halbes Jahr nichts anderes gehört als italienische Lieder".

Im Studio von Ennio Morricone

Für die Aufnahmen der neuen Lieder quartierte er sich im April 2017 vor Ort für volle 10 Tage mit seiner Band in einem Studio ein, um mit heimischen Tontechnikern eine spezifische Sound-Atmosphäre entstehen zu lassen. „Das ist ja auch ein entscheidender Teil dieses Trilogie-Projektes, dass wir in den jeweiligen Ländern auch in wirklich musikhistorisch bedeutsame Studios gehen“, so der 60-Jährige. Als Studio diente hier das renommierte, vom berühmten Filmmusikkomponisten Ennio Morricone mitgegründete, „Forum Music Village“ mitten im Herzen der Metropole.

Insgesamt 18 Lieder sind auf „In Rom“ zu hören, darunter viele Klassiker, die manche wohl nicht nur aus der Musikanlage ihrer Lieblingspizzeria kennen: „Arrivederci Roma“, „Azzuro“, „Quando, quando, quando“ oder „Nel blu dipinto di blu (Volare)“.

