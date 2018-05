Gewinnen: Graphic Novel „Ikon“ – geheimnisvolle Anastasia

„Ikon“ folgt dem Russen Gleb Botkin, der als Sohn des Leibarztes des russischen Zaren die Oktoberrevolution miterlebt und dabei seine engste Vertraute verliert – die Zarentochter Anastasia. Jahre später, im amerikanischen Exil, trifft der spirituell entwurzelte Ikonenmaler Botkin eine psychisch kranke Frau, die vorgibt, seine verlorene Anastasia zu sein und Anspruch auf den russischen Thron erhebt. Botkin, der sein ganzes Seelenheil auf diese tragische Gestalt projiziert, verliert erneut den Halt und verschreibt sich mit Leib und Seele seiner wiedergefundenen Ikone.

Weiterlesen Tom Gauld – Kochen mit Kafka Kommt ein Autor zum Arzt… Der gefeierte Illustrator und Cartoonist Tom Gauld veröffentlicht einen Band mit seinen besten Strips über die Literaturszene und das einsame Hobby, Bücher mit Anspruch zu lesen. Der „Mosaik“-Zeichner Simon Schwartz gehört längst zu den bedeutendsten Comic- und Illustrationskünstlern Deutschlands. Inspiriert von Anke Feuchtenberger und Hannes Hegen widmet sich der Hamburger immer wieder biographische und vor allem historischen Themen, die er mit brillanten Erzählideen und einem reduzierten, pointierten Strich verarbeitet. So auch in „Ikon“, das in 23 Episoden eine gewaltige Geschichte erzählt, die von 1916 bis 1971 reicht und die Biographien zweier gebrochener Seelen aufeinanderprallen lässt.

Mit der Ausstellung „Geschichtsbilder – Comics & Graphic Novels“ wird Simon Schwartz nun im Angermuseum in seiner Geburtsstadt Erfurt erstmals mit einer umfangreichen Werkschau geehrt. Für die „Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße“ in der ehemaligen Stasi-Zentrale in Erfurt gestaltete Schwartz 2012 einen 7×40 Meter großen Bildfries, der den Neubau eines Glaskubus umschließt. Basierend auf einer Auswahl aus über einhundert historischen Fotos von Ereignissen im Herbst 1989 in Türingen entstand ein riesiger Figurenfries der Friedlichen Revolution in Türingen, der nicht nur bei jüngeren Besuchern großen Anklang findet, sondern ein modernes und neues Wahrzeichen der Stadt Erfurt geworden ist.

ROLLING STONE verlost drei Exemplare von „Ikon".

