Gewinnen: „Hannibal Lecter“-Trilogie auf Blu-ray oder DVD

Anlässlich des 30. Jubiläums von „Das Schweigen der Lämmer“ wird die „Hannibal Lecter“-Trilogie erstmals auf DVD & Blu-ray veröffentlicht. Die drei Teile heißen „Roter Drache“, „Das Schweigen der Lämmer“ und „Hannibal“.

Teil 1: „Roter Drache“

Drei Jahre nachdem Ex-FBI-Agent Will Graham bei der Jagd auf den Serienmörder Hannibal Lecter fast seine Frau verloren hätte, holt ihn die Vergangenheit wieder ein. Der Fall eines Killers, der bei Vollmond regelmäßig komplette Familien auslöscht, zwingt Graham zurück in den Dienst. Um die Handlungsstruktur des Mörders zu entschlüsseln, bedient er sich keines Geringeren als des inhaftierten Dr. Hannibal Lecters.

Teil 2: „Das Schweigen der Lämmer“

Um Indizien in einem Serienmord zu finden, soll die junge FBI-Agentin Clarice Starling Gespräche mit dem Psychiater, Kannibalen und Massenmörder Dr. Hannibal Lecter führen, der in einem Hochsicherheitsgefängnis einsitzt. Doch Lecter will Gegenleistungen für seine Hilfe und bringt Clarice Starling dazu, ihm persönliche Details aus ihrem Leben zu erzählen. Ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel nimmt seinen Lauf, während der Serienmörder bereits ein weiteres Opfer gefunden hat.

Teil 3: „Hannibal“

Zehn Jahre nach seiner spektakulären Flucht aus dem Gefängnis meldet sich der diabolische Serienkiller Hannibal Lecter bei FBI-Agentin Clarice Starling. Er ahnt nicht, dass der Multimillionär und ehemalige Patient Lecters Mason Verger seine Faszination für die FBI-Agentin nutzen will, um ihn zu schnappen und endlich Rache für seine grauenvollen Entstellungen nehmen zu können. Doch Verger hat seine Rechnung ohne Starling gemacht.

