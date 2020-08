Gewinnen: Horrorfilm-Paket mit „The Hunt“ und weiteren Filmen

Zum Heimkinostart von „Lindenberg! Mach Dein Ding“ am 21. August verlosen wir zwei Pakete mit jeweils einer Blu-ray und einem limitierten Digibook.

Anfang des Jahres erschien der Film über Udo Lindenberg, „Lindenberg! Mach Dein Ding“ in den Kinos. Am 21. August ist es dann soweit: Der Film kann im eigenen Wohnzimmer geguckt werden. Handlung Der Film handelt von der Geschichte eines Jungen aus der westfälischen Provinz, der die Chance ergriffen hat, einer der bekanntesten Künstler Deutschlands zu werden. Von den Anfängen einer Kindheit in Gronau bis zum ersten Auftritt 1973 in Hamburg wird der Lebensweg des Udo Lindenberg erzählt. Erste Erfahrungen als Jazz-Schlagzeuger, das Engagement in einer US-amerikanischen Militärbasis in der Libyschen Wüste, Rückschläge bei der ersten LP bis schließlich zum Durchbruch…