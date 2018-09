Gewinnen: „I, Tonya“ auf Blu-ray und DVD

„I, Tonya“ erzählt die wahre Geschichte der Eiskunstläuferin Tonya Harding, um die sich einer der größten Skandale der Sportgeschichte spannt: Als erste Amerikanerin vollzog Tonya innerhalb eines Wettbewerbs gleich zwei sogenannte Dreifach-Axel, einen der anspruchsvollsten Sprünge im Eiskunstlauf.

Ihr Name wird jedoch für alle Zeiten mit dem Attentat auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan von 1994 in Verbindung bleiben, das ihre Erzrivalin trainingsunfähig machen und Tonya den Sieg in den amerikanischen Meisterschaften sichern sollte. Am Ende musste Harding selbst ihre Karriere ruhmlos beenden.

Regisseur Craig Gillespie wählte eine unorthodoxe, erfrischende Herangehensweise an den biografischen Stoff – er erzählt aus dem Leben des gefallenen Eis-Engels mit viel schwarzem Humor, Harding-Darstellerin Margot Robbie und ihre Hexenmutter LaVona Fay Golden (Oscar für Allison Janney) sind ein geradezu groteskes Duo.

https://www.youtube.com/watch?v=1pEQhwmcXuw&feature=youtu.be Video can’t be loaded: I, TONYA | HE Trailer | Jetzt erhältlich (https://www.youtube.com/watch?v=1pEQhwmcXuw&feature=youtu.be)

