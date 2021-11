Mit „Macon, Georgia“ veröffentlicht Jason Aldean sein zehntes Album — und plant bis zum 22. April 2022 15 weitere Tracks zu veröffentlichen. Am Ende soll es ein Sammler-Set mit drei LPs geben.

Aldean residiert in Nashville, Tennessee, blickt aber nun biografisch auf seine ursprüngliche Heimatstadt Macon im Bundesstaat Georgia zurück. Mit der Vorabsingle „If I Didn’t Love You“ hat er bereits einen Vorgeschmack auf die Platte abgeliefert, darin duettiert er mit Carrie Underwood:

„Wo du aufgewachsen bist, hat einen unglaublich wichtigen Einfluss darauf, zu wem du wirst. Das war bei mir ganz genauso … besonders in musikalischer Hinsicht“, sagt Aldean. „Meine kleine Heimatstadt Macon war extrem wichtig für meinen musikalischen Background. Ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, die eine Art Kreuzung zwischen Country, Southern Rock, Blues und R&B war — und deswegen war es ganz logisch, diese verschiedenen Sounds in meiner eigenen Musik zu verschmelzen“.

Tracklist:

01. „After You“

02. „Over You Again“

03. „That’s What Tequila Does“

04. „Small Town Small“

05. „If I Didn’t Love You“

06. „Story For Another Glass“

07. „Heaven“

08. „This Bar Don’t Work Anymore“

09. „The Sad Songs“

10. „Watching You Love Me“

11. „Amarillo Sky“ (Live from Nashville, TN)

12. „Johnny Cash“ (Live from Los Angeles, CA)

13. „She’s Country“ (Live from Las Vegas, NV)

14. „Big Green Tractor“ (Live from Dallas, TX)

15. „My Kinda Party“ (Live from St. Louis, MO)

„Georgia“ Track List:

16. „Whiskey Me Away“

17. „Trouble With A Heartbreak“

18. „The State I’m In“

19. „Midnight And Missin’ You“

20. „Ain’t Enough Cowboy“

21. „God Made Airplanes“

22. „My Weakness“

23. „Holy Water“

24. „Rock And Roll Cowboy“

25. „Your Mama“

26. „Take a Little Ride“ (Live from Las Vegas, NV)

27. „Burnin’ It Down“ (Live from St. Louis, MO)

28. „Any Ol’ Barstool“ (Live from Knoxville, TN)

29. „Rearview Town“ (Live from St. Louis, MO)

30. „Blame It On You“ (Live from Manchester, TN)

