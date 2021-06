„Consequences“ heißt das neue Album von Joan Armatrading, das am 18. Juni erscheint – ihr 22. Studioalbum schon. Seit 1972 überrascht die Britin mit vielfachen Stilwechseln, vor allem gilt sie als eine der ersten weiblichen Singer/Songwriterinnen, die mit selbst geschriebenen und selbst interpretierten Songs internationalen Erfolg hatten.

Joan Armatrading –„Already There“:

Jazz, Soul und Blues verwebt sie zu einer eigenen Richtung. Und sie war die erste weibliche britische Künstlerin überhaupt, die für einen Grammy in der Kategorie Blues nominiert wurde. Obwohl in nächster Zeit keine Tourneen stattfinden, wird Armatrading im September diesen Jahres ein digital gestreamtes Konzert zur Unterstützung des Albums geben (Details folgen).

Trackliste:

01. Natural Rhythm

02. Already There

03. To Be Loved

04. Better Life

05. Glorious Madness

06. Like

07. Consequences

08. Sunrise (instrumental)

09. Think About Me

10. To Anyone Who Will Listen