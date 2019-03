Gewinnen: John Carpenters „The Thing Deluxe Edition“

Foto: Universal Pictures. All rights reserved.

Zur Veröffentlichung von John Carpenters „The Thing Deluxe Edition“ verlost ROLLING STONE exklusiv streng limitierte Boxen des Science-Fiction/Horror Klassikers in originaler und moderner Version.

Horrormeister John Carpenter schuf 1982 mit „Das Ding (aus einer anderen Welt)“ einen beklemmenden und hochspannenden Sci-Fi Klassiker, der die Fans weltweit bis heute fasziniert. Der Film erscheint am 28. März auf Blu-ray in ultimativer Auflage in zwei Layout-Varianten – klassisch und modern.

„The Thing Deluxe Edition“ von John Carpenter hier bestellen

Neben den beiden Filmen – dem Original von 1982 sowie dem Prequel von 2011 – gibt es eine Bonus Blu-ray mit über sechs Stunden Bonusmaterial, die Soundtrack-CD und Extras, wie zum Beispiel zwei Film-Booklets (zur Filmgeschichte sowie zur Literaturvorlage), Artcards und einem Jackenaufnäher.

Darüber hinaus erscheint der Kultfilm in perfekter Bildqualität und einem restaurierten Ton und enthält dazu erstmals die deutsche Synchronisation zweier Sätze, die bisher fehlten.

Wenn Sie gewinnen wollen, füllen Sie einfach das Formular aus und geben Sie als Lösungswort „Thing“ an.