Gewinnen: „Johnny English – Man lebt nur dreimal“ auf Blu-ray

Am am 21. Februar erscheint „Johnny English – Man lebt nur dreimal“ auf DVD und Blu-ray. ROLLING STONE verlost hierzu 3 Blu-ray-Sets mit allen „Johnny English“-Teilen und zusätzlich noch jeweils ein signiertes Plakat von Rowan Atkinson.

Inhalt: „Ausgerechnet auf den schmalen Schultern von Johnny English, des chaotischsten und erfolglosesten unter den britischen Agenten lastet die Rettung des Geheimdienstes Ihrer Majestät. Denn die Attacke eines Hackers enttarnte alle britischen Undercover-Agenten bis auf English, der mit seinen analogen Methoden keine digitalen Spuren hinterlassen hat. Eine umwerfend schöne Frau scheint die Fäden in der Hand zu halten. English will sie verführen und tritt gemeinsam mit seinem treuen Kollegen in jedes Fettnäpfchen.“

Der britische Comedian Rowan Atkinson („Mr. Bean“) schlüpft zum dritten Mal in die Rolle des Superagenten „Johnny English“. Mit dabei ist unter anderem auch Emma Thompson als Premierministerin. Die Produzenten Tim Bevan und Eric Fellner sowie Chris Clark haben für den richtigen Schliff gesorgt.

Kooperation

ROLLING STONE verlost hierzu 3 Blu-ray-Sets mit allen drei Johnny English Teilen und dazu jeweils ein signiertes Plakat von Rowan Atkinson persönlich.

Wenn Sie gewinnen wollen, füllen Sie einfach das Formular aus und geben Sie als Lösungswort „Oh Johnny“ an.