Gewinnen: „Jungle Cruise“ auf Blu-ray oder DVD

Foto: YouTube, Disney. All rights reserved.

In „Jungle Cruise“ müssen die Protagonisten gegen das Übernatürliche kämpfen

Ein kleines Flussboot bringt eine Gruppe von Reisenden durch einen Dschungel voller gefährlicher Tiere. Doch der Urwald birgt auch übernatürliche Gefahren. Disney brachte diese Geschichte ihrer Themenparkattraktion aus dem Disneyland unlängst auf die große Leinwand. Ende Juli feierte der Film „Jungle Cruise“ sein Debüt in Kinosälen, nun ist er auch fürs Heimkino startklar.

Denn ab dem 21. Oktober 2021 wird „Jungle Cruise“ auf DVD, Blu-ray, 4K UHD Blu-ray und als limitierte Blu-ray-Steelbook-Edition erhältlich sein. Ab dem 12. November 2021 wird „Jungle Cruise“ schließlich auf Disney+ für alle Abonnenten verfügbar sein.

In einer Pressemitteilung zum Film heißt es: „Einer alten Legende nach steht tief verborgen im Amazonas ein einzigartiger Baum mit wundersamen Heilkräften. Die abenteuerlustige Forscherin Lily Houghton (Emily Blunt) will diesem Mythos auf den Grund gehen und heuert den ungehobelten Kapitän Frank (Dwayne Johnson) an. Eine halsbrecherische Amazonas-Flussfahrt beginnt …“

