Gewinnen: Kal David & Lauri Bono – „Paragon“

Blues-Rock-Gitarrist Kal David und Sängerin Lauri Bono haben mit „Paragon“, das am 13. April veröffentlicht wird, ein neues Blues ’n‘ Soul-Kunststück am Start. Die 14 neuen Songs, aufgenommen in einem Studio in der Nähe von Köln, spiegeln zum einen ihre musikalischen Vorlieben wider, zum anderen sind würdigen sie ihre Vorbilder und arbeiten mit den verschiedensten Künstlern zusammen.

So zum Beispiel an B.B. King, mit dem Kal David gemeinsam auf der Bühne stand und die Garderobe teilte. Oder an Etta James, mit der das Duo einige Jahre „on the road" war. Aber auch an die wunderbaren Soul-Duos Marvin Gaye & Tammi Terrell oder Otis Redding & Carla Thomas, die stets eine große Inspiration für die Musiker waren.

Nach diversen 60s-Bands und ein paar Singles gründete Kal David 1968 in Chicago (zusammen mit Paul Cotton) die Band Illinois Speed Press. Danach lotste er Anfang der 1970er die Fabulous Rhinestones für drei LPs durch die Untiefen des Musikgeschäftes – und lernte seine heutige Frau Lauri Bono kennen. Nun zeigen die beiden mit „Paragon“ (übersetzt: „a person or thing viewed as a model of excellence“) ihre gemeinsamen Stärken als Musiker.

„Paragon“ – Tracklist

1. Same Old Story

2. Lonely Feeling

3. Are You Lonely For Me Baby

4. Riding With The King

5. The Thrill Is Gone

6. if I Could Build My Whole World Around You

7. Let’s Straighten it Out

8. Voice Of The Blues

9. Broken Wings

10. If I Ever Lose This Heaven

11. If I Can’t Have You

12. Same Love

13. When Something Is Wrong With My Baby

14. Next In Line

