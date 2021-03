Gewinnen: Katastrophenfilm „Greenland“ mit Gerard Butler auf Blu-ray

Ein Komet rast mit voller Geschwindigkeit auf die Erde zu und versetzt die Menschheit in Panik. Das Duo Gerard Butler und Regisseur Ric Roman Waugh aus „Angel Has Fallen“ vereinen sich erneut für den Katastrophenfilm „Greenland“. Wir verlosen zum Filmstart zwei 4K UHD Blu-rays.

Zufluchtsort Grönland

„Greenland“ erzählt vom Überlebenskampf einer Familie unter apokalyptischen Bedingungen. Neben Gerard Butler ist außerdem die Emmy-nominierte Schauspielerin Morena Baccarin in der Hauptrolle zu sehen. Baccarin ist dem Publikum bereits aus „Deadpool“ und der TV-Serie „Homeland“ bekannt.

Während ein Komet auf die Erde zurast, versuchen sich die Menschen in Sicherheit zu bringen, darunter auch Ingenieur John Garrity (Gerard Butler), seine Frau Allison (Morena Baccarin) und ihr gemeinsamer Sohn. Das Überleben sei nur an einem einzigen Ort garantiert: Grönland. Doch die Kapazität der Insel ist begrenzt. So kann nur ein ausgewählter Kreis von Personen in Sicherheit gebracht werden. Der Überlebenskampf entwickelt sich schließlich zu einem Wettlauf gegen die Zeit, bei dem die Familie im Chaos verzweifelt fliehender Menschen auseinandergerissen wird. Wie sollen sie sich jetzt wiederfinden?

„Greenland“ ist ab dem 19. Februar digital erhältlich und erscheint am 05. März 2021 auf DVD, Blu-ray und 4K UHD. ROLLING STONE verlost den Film zweimal als 4K UHD Blu-rays. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 27.3.2021.