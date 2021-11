Mit „Album No.8“ veröffentlicht Katie Melua eine Akustik-Version ihres jüngsten Albums „Album No. 8“ – und veröffentlicht vorab die Single „Remind Me To Forget“ mit Simon Goff. Der Grund für die neue Akustik-Interpretation ist auch der Pandemie geschuldet, die Live-Auftritte verhindert. Melua: „Ich bin stolz auf die Songs und es hat mir wirklich gefehlt, mit diesem Album auf Tour gehen zu können. Die Songs in den puristischen Versionen zu zeigen, hat noch einmal etwas ganz Neues in ihnen hervorgebracht.“

Gewinnen:

Wir verlosen das Album dreimal auf CD. Einfach Formular ausfüllen und „Katie“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 10. Dezember 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.