15 Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Call Off The Search“ erscheint nun Katie Meluas „Ultimate Collection“. 30 Songs aus 7 Studioalben sowie ihre Coverversionen von „Fields Of Gold“ und zwei brandneue Aufnahmen, „Bridge Over Troubled Water“ und „Diamonds Are Forever“. Die Kollektion erschien am 05. Oktober 2018.

Hier die „Ultimate Collection“ bestellen

Katie Melua: Tour Termine 2018

31.10.18 Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

14.11.18 Münster, Messe+Congress Centrum Halle Münsterland

15.11.18 Wuppertal, Historische Stadthalle Wuppertal

16.11.18 Mannheim, Rosengarten Mozartsaal

21.11.18 München, Philharmonie im Gasteig

24.11.18 Hannover, Kuppelsaal im HCC

26.11.18 Frankfurt, Alte Oper Frankfurt

Gewinnen:

Wir verlosen die „Ultimate Collection“ dreimal auf Doppel-Vinyl (180 Gramm). Einfach Formular ausfüllen und „Melua“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 02. November 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.