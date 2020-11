ROLLING STONE verlost zwei Ausgaben als 4K Ultra HD Blu-ray

„Unhinged — Außer Kontrolle“ erzählt mit dem Oscarpreisträger Russell Crowe in der Hauptrolle die Geschichte einer packenden Verfolgungsjagd. Und weil mit der herbstlichen Kälte jetzt der zweite Lockdown uns zurück ins Heimkino schickt, verlosen wir „Unhinged — Außer Kontrolle“ den Film zwei mal als 4K Ultra HD Blu-ray. Zum Inhalt Rachel ist eines Morgens wieder mal spät dran und steht mit ihrem Sohn Kyle im Stau. Dann kündigt auch noch ihre wichtigste Klientin und der Autofahrer vor ihr ignoriert die grüne Ampel so lange, bis Rachel lauthupend an ihm vorbei rast. Womit Rachel in diesem Moment am wenigsten rechnet ist,…