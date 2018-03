Mit „Here Come The Aliens“ veröffentlicht Kim Wilde am 16. März 2018 ihr erstes Album seit sieben Jahren. Im Oktober wird die „Here Come The Aliens“-Tour auch Deutschland, Österreich und die Schweiz erreichen:

02.10.2018 DE – München, Muffathalle

03.10.2018 CH – Zürich, Volkshaus Zürich

04.10.2018 DE – Mannheim, Capitol

06.10.2018 DE – Köln, Live Music Hall

07.10.2018 DE – Bremen, Pier 2

08.10.2018 DE – Bochum, Zeche

09.10.2018 DE – Hamburg, Große Freiheit 36

11.10.2018 DE – Schwalmstadt, Festhalle

12.10.2018 DE – Hannover, Capitol

13.10.2018 DE – Berlin, Huxleys Neue Welt

15.10.2018 DE – Frankfurt/Main, Batschkapp

16.10.2018 DE – Stuttgart, Theaterhaus

17.10.2018 DE – Nürnberg, Hirsch

19.10.2018 AT – Wien, Ottakringer Brauerei

Gewinnen: Kim Wilde „Here Come The Aliens“:

Wir verlosen die Comeback-Platte 3x auf Vinyl. Einfach Formular ausfüllen und „Wilde“ als Lösungswort eingeben. Einsendeschluss: 04. April 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Review:

Auf den ersten Blick möchte man das Cover einem Cramps-Bootleg zuordnen, und begleitend heißt es: Die Wilde huldigt jetzt ihrer Liebe zum Rock! Keine Angst, „Here Come The Aliens“ hat mit Iron Maiden so viel zu tun wie der HSV mit der Deutschen Fußballmeisterschaft.

https://www.youtube.com/watch?v=WlwW9Vr6Rm8 Video can’t be loaded: Kim Wilde – Pop Don’t Stop (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=WlwW9Vr6Rm8)

Die Gitarren kreischen hier und da, erinnern aber eher an die Charts aus Kims Glanzzeit, den Achtzigern, an Titel wie „Footloose“ oder die Hits ihrer Freundin Nena. „Pop Don’t Stop“ greift das Intro von „Video Killed The Video Star“ auf, „Rock The Paradiso“ schließt nahtlos an „Water On Glass“ von 1981 an, und mit „Birthday“ zeigt die 57-jährige Britin Echosmith und allen „Neuen“, wie Pop funktioniert.

Revolution? Rock? Kim Wilde und ihr Bruder Ricky zaubern immer noch gute Popsongs aus dem Hut – und diese Leistung sollte man nicht kleinreden. (EarMUSIC)