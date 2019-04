Gewinnen: Kino-Tickets für „Im Netz der Versuchung“

Foto: Universum. All rights reserved.

Baker Dill (Matthew McConaughey) hat sich auf eine scheinbar paradiesische Insel zurückgezogen, wo er mit seinem Boot, unterstützt von seinem Maat Duke (Djimon Hounsou), Touristen zum Hochseefischen rausfährt. Zurück an Land stattet er meist seiner Geliebten Constance (Diane Lane) einen Besuch ab und beschließt die Abende in der örtlichen Hafenspelunke.

Dies findet unerwartet ein Ende, als eine neue Figur in dem täglichen Spiel aufkreuzt: Baker Dills mysteriöse Ex-Frau Karen (Anne Hathaway). Verzweifelt bittet sie ihn um Hilfe. Baker soll ihren gewalttätigen neuen Ehemann Frank (Jason Clarke) umbringen. Karen fleht Baker an, Frank mit auf sein Boot zu nehmen und ihn für eine großzügige Entlohnung auf hoher See über Bord zu werfen. Um ihres gemeinsamen Sohnes willen…

„Im Netz der Versuchung“ auf Amazon.de kaufen

„Im Netz der Versuchung“ ist ein kluger, anspruchsvoller Thriller, in dem nichts ist, wie es scheint! Inszeniert wurde er von Regisseur und Drehbuchautor Steven Knight („No Turning Back“, „Eastern Promises“) als Netz aus verschiedenen Realitätsebenen.

Kooperation

ROLLING STONE verlost zum Kinostart (02. Mai 2019) Freikarten. Wer gewinnen möchte, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Im Netz der Versuchung“ angeben.