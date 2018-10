Gewinnen: Kino-Tickets für „Operation Overlord“

Mit „Operation Overlord“ präsentieren Produzent J.J. Abrams („Star Wars“) und Regisseur Julius Avery („Son of A Gun“) einen Action-Horrorfilm, den sie in der Nazizeit angesiedelt haben: Am Vortag des D-Days landet eine US-Soldatentruppe in einem von deutschen Truppen besetzten Dorf in Nordfrankreich. Sie stoßen auf ein unterirdisches Labor, in dem die Nazis Experimente an den Dorfbewohnern durchführen – die sollen zu menschlichen Kampfmaschinen werden.

Das Drehbuch schrieben Billy Ray („Captain Phillips”) und Mark L. Smith („The Revenant”). In den Hauptrollen sind Wyatt Russell („22 Jump Street”) und Jovan Adepo („mother!”) zu sehen.

Gewinnen:

Wir verlosen je 5×2 Tickets für folgende Kinovorführungen – Der Film wird in Originalfassung, auf Englisch, gezeigt. Die Filmlänge beträgt ca. 110 Minuten. FSK: ab 16.

BERLIN: Montag, 22.10.2018 um 17:30 Uhr

MÜNCHEN: Mittwoch, 24.10.2018 um 17:00 Uhr

KÖLN: Montag, 29.10.2018 um 17:00 Uhr

HAMBURG: Montag, 29.10.2018 um 17:30 Uhr

Einfach Formular ausfüllen und „Overlord“ plus die Wunschstadt als Lösungswort angeben, also zum Beispiel „Overlord Berlin“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.