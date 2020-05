Gewinnen: „Knives Out – Mord ist Familiensache“ auf Blu-ray

Das wird Sie auch interessieren





Handlung

Der erfolgreiche Krimiautor Harlan Thrombey ist tot. Er wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag ermordert. Von dem Täter fehlt jedoch jede Spur, weshalb der Privatdetektiv Benoit Blanc eingeschalten wird. Als der lässig-elegante Kommissar seine Ermittlungen in dem mysteriösen Mordfall beginnt, wird schnell klar, dass sich niemand unter den Gästen, die an jenem Abend anwesend waren, besonders kooperativ zeigt. Denn weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft, noch das treu ergebene Hauspersonal soll irgendetwas mitbekommen haben.

Trailer

Mit „Knives Out – Mord ist Familiensache“ beweist Drehbuchautor und „Star Wars“-Regisseur Rian Johnson, dass der klassische Whodunit-Krimi à la Agatha Christie auch im Jahr 2020 noch längst nicht passé ist. Mit einer perfekt abgestimmten Mischung aus Spannung und Humor und einem hochkarätigen Schauspielesemble, von Daniel Craig und Christopher Plummer bis zu Jamie Lee Curtis und Ana de Armas, überzeugte der Film weltweit das Kinopublikum.

Verlosung

Am 8. Mai erscheint „Knives Out – Mord ist Familiensache“ auf DVD und Blu-ray. ROLLING STONE verlost aus diesem Anlass drei Mal den Film auf Blu-ray. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen.