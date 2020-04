Gewinnen: „Lara“ auf Bluray

Das wird Sie auch interessieren





Handlung

Lara feiert ihren sechzigsten Geburtstag. Eigentlich hätte sie Grund zur Freude, doch ausgerechnet ihr Sohn Viktor will nichts mit ihr zu tun haben. Anstatt bei seiner Mutter zu sein, gibt er an diesem Abend das wichtigste Solo-Klavierkonzert seiner Karriere. Eingeladen ist Lara nicht, obwohl sie es doch war die seinen musikalischen Werdegang maßgeblich gefördert hat. Kurzerhand entschließt sich Lara sämtliche Restkarten für Viktors Konzert aufzukaufen und verteilt sie an jeden, dem sie an diesem Tag begegnet. Je mehr sich Lara allerdings um einen gelungenen Abend bemüht, desto mehr scheinen die Geschehnisse außer Kontrolle zu geraten.

Trailer

Für seine zweite Regiearbeit versammelte Jan-Ole Gerster ein eindrucksvolles Ensemble und Filmteam. Neben Corinna Harfouch („Der Untergang“) und Tom Schilling („Oh Boy“) in den Hauptrollen, schmückt sich „Lara“ außerdem mit der Kameraarbeit von Frank Griebe („Das Parfüm“) sowie der musikalischen Untermalung Arash Safaians.

Verlosung

„Lara“ ist ab 23.April 2020 in Deutschland auf Blu-ray und DVD erhältlich. ROLLING STONE verlost aus diesem Anlass drei Mal den Film auf Blu-ray. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen.