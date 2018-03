„How The West Was Won“, das Live-Album von Led Zeppelin mit Aufnahmen aus dem Jahr 1972, erscheint am 23. März als Boxset neu remastert von Jimmy Page. Neben der 3-CD/4-LP-Kollektion gibt es das Werk auch als Vinyl und Audio-Blu-ray, CD und in digitalen Formaten.

Die Platte war 30 Jahre lang nur als Bootleg verfügbar, 2003 wurde der Mitschnitt offiziell veröffentlicht. Unter der Leitung von Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page erstrahlt das Live-Dokument nun in neuem Klang.

„How The West Was Won“ vereint die Konzerte vom 25. und 27. Juni 1972 im Los Angeles Forum und der Long Beach Arena. Darunter befinden sich eine über 25 Minuten lange Version von „Dazed And Confused“ und ein 21-minütiges Medley auf der Grundlage von „Whole Lotta Love“.

Die Konfigurationen:



• CD – Remastertes Audio auf drei CDs.

• Vinyl – Remastertes Audio auf vier 180-Gramm-LPs.

• Blu-Ray Audio – 96kHz/24 bit 5.1 (DTS-HD Master Audio Surround) und Stereo-Mix. (PCM Stereo und DTS-HD Master Audio Stereo).

• Streaming & Digitaler Download – Remastertes Audio.

• Super Deluxe Boxed Set

o Remastertes Audio auf drei CDs und vier 180-Gramm Vinyl-LPs.

o DVD des Albums im Dolby Digital 5.1 Surround-Sound und PCM Stereo, mit Fotogalerie.

o High-def Download-Card des gesamten Stereo-Audios in einer Auflösung von 96kHz/24 bit.

o Ein Buch mit selten und gar nicht gezeigten Fotos der Band von jeder der Konzert-Locations sowie mit Erinnerungsstücken und Momentaufnahmen.

o Hochqualitativer Druck des Originalcovers, von denen die ersten 30.000 Exemplare individuell nummeriert sind.

