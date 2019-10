Gewinnen: „Léon – Der Profi (Directors Cut)“ auf Blu-ray

Foto: Getty Images, Columbia Pictures. All rights reserved.

Jean Reno und Natalie Portman in „Leon der Profi“

Mit dem Thriller „Leon der Profi“ erzählte Regisseur Luc Besson 1992 eine der wohl ungewöhnlichsten Beziehungen der Filmgeschichte: Léon verdient sein Geld als Auftragskiller der Italo-Mafia in den Straßen von New York. Er lebt zurückgezogen und pflegt allein zu seinem Boss Tony ein freundschaftliches Verhältnis. Als die Familie seiner Nachbarstochter Mathilda von DEA-Polizisten getötet wird, flüchtet das Mädchen zu Léon. Um sich an den Mördern ihrer Familie zu rächen, lässt sich Mathilda von Léon zum professionellen Killer ausbilden. Jean Reno, die damals 12-jährige Natalie Portman und Gary Oldman spielten die Hauptrollen.

LÉON – DER PROFI (DIRECTOR’S CUT)

Ab dem 24. Oktober erscheint die restaurierte Fassung von „Léon – Der Profi“ als Blu-ray und DVD sowie in der hochwertigen Limited SteelBook Edition als 4K UHD und als Blu-ray. Neben dem Spielfilm im Vergleich zur Kinofassung 20 Minuten längeren Director’s Cut sind zahlreiche Extras enthalten.

