Gewinnen: Limitierte 7“-Beatles-Single von „Helter Skelter“ aus weißer Schokolade

Drake schaffte es 2018, mehr Singles in den amerikanischen Top Ten zu platzieren als jeder Künstler vor ihm. Damit brach er einen Rekord der Beatles.

Drake hat einen 54 Jahre alten Rekord gebrochen – wenn auch mit Hilfe eines anderen Musikers, dank seines Gastauftritts im Bad-Bunny-Song „Mia“. Damit verzeichnete der Rapper für das Jahr 2018 insgesamt zwölf Songs, die die amerikanischen Top Ten der US Billboard Hot 100 erreichten. Mehr als jeder andere Künstler zuvor. Davor hielt Drake den Rekord gemeinsam mit den Beatles. 1964 veröffentlichten die Fab Four gerade noch im Dezember (26.) die Single „I Feel Fine“, was den Rekord auf elf hochschraubte, der Song reihte sich damals neben Klassikern wie „Can't Buy Me Love“ und „A Hard Day's Night“ ein. Bad Bunny feat.…