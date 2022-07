Gewinnen: limitierte Blu-rays von „The Beatles: Get Back“

„The Beatles: Get Back“ von Peter Jackson („Der Herr der Ringe”-Trilogie, „They Shall Not Grow Old“) ist eine dreiteilige Dokumentarserie, die Einblicke in Aufnahmesessions der Fab Four während eines bedeutenden Moments der Musikgeschichte gewährt: John, Paul, George und Ringo komponierten vor der Kamera Songs, die es später auf ihr Album „Let it be“ schaffen würden.

„The Beatles: Get Back” erscheint am 14. Juli 2022 als limitierte Blu-ray.

Zum Heimkinostart von „The Beatles: Get Back“ verlosen wir limitierte Blu-rays zum dreiteiligen Dokumentarfilm.

Ringo Starr sagte vor der Veröffentlichung des Films im September: „Ich denke, dass jeder die Dokumentation genießen kann. Diese Band hat wirklich hart gearbeitet, emotionale Hochs und Tiefs erlebt, um dahin zu kommen, wo sie gelandet ist. So war das einfach. Bloß vier Jungs in einem Raum. Da hat man halt ein paar Hochs und Tiefs. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Peter Jackson ist unser Held, er hat großartige Arbeit geleistet“

Wir verlosen Blu-rays zum Film „The Beatles: Get Back“. Einfach das Formular ausfüllen und als Lösungsbegriff „The Beatles: Get Back“ eingeben. Teilnahmeschluss ist der 30.7.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.