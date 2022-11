Gewinnen: Limitierte Collector’s Edition von „Die Nacht der lebenden Toten“

Am 24. November erscheint der Horrorklassiker „Die Nacht der lebenden Toten“ (1968) in einer restaurierten Version. ROLLING STONE verlost eine limitierte Collector’s Edition des schwarz-weißen Debütfilms von George A. Romero samt Specials, welche zum 29. November erscheint.

Die Geschwister Barbra (Judith O’Dea) und Johnny (Russell Streiner) besuchen das Grab ihres Vaters, als sie plötzlich von einem eigenartigen Mann angegriffen werden. Die Beiden können sich jedoch in einem alten Farmhaus in Sicherheit bringen und treffen dort auf weitere Gleichgesinnte, die auch Zuflucht gesucht haben. In den Nachrichten hören sie von einer tödlichen Epidemie, welche kürzlich Verstorbene als fleischfressende Untote auferstehen lässt. So spitzt sich das Treiben im Landhaus immer mehr zu.

In weiteren Rollen sind unter anderem Duane Jones, Karl Hardman und Marilyn Eastman zu sehen.

Die Specials der Collector’s Edition

Die limitierte Sammler-Edition kommt mit dem 4K UHD Steelbook, Band 1 der Comic-Adaption des Horrorfilms „Die Nacht der lebenden Toten – Vatersünden“ von Jean-Luc Istin, mit Zeichnungen von Elia Bonetti im Booklet-Format, einem zusätzlichen 32-seitigen Booklet zum Film, 3 Postern und 5 Artcards in den Handel.

Der Film wird ab 24. November außerdem als 3-Disc 4K UHD Steelbook, 2-Disc Blu-ray Special Edition sowie auf DVD und digital erhältlich sein. Alle Veröffentlichungen erscheinen zudem mit neuem Artwork: Steelbook und Collector’s Edition stammen aus der Hand von Grafiker Mathieu Pequinot, DVD & Blu-ray Edition wurden vom Comicbuch-Künstler und Illustratoren Francesco Francavilla designt.

Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen

ROLLING STONE verlost eine Collector’s Edition. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Die Nacht der lebenden Toten“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 29. November. Viel Erfolg!