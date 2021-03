Gewinnen: Limitierte LP und CD von Blackmore’s Night

Unter anderem gedachte der Liedermacher Konstantin Wecker mit einer neuen Version seines 1970er-Jahre Kultsongs „Willy“ an die Opfer.

Der rassistisch motivierte Terroranschlag in der hessischen Stadt Hanau jährt sich heute am 19. Februar 2021 zum ersten Mal. Unter den Hashtags #saytheirnames, #HanauWarKeinEinzelfall und #Hanauistüberall erinnern inzwischen Tausende an die ermordeten Opfer Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Păun und Fatih Saraçoğlu. Darunter auch einige Promis. Doch nicht nur gedenken sie den Ermordeten, auch fordern sie von der Politik eine lückenlose Aufklärung der Tat. Auch wenn sich die öffentliche Anteilnahme von Seiten der deutschen Prominenz am Nachmittag des 19. Februar 2021 noch deutlich in Grenzen hält, gibt es…