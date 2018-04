Gewinnen: Lisa Stansfield „Deeper“ auf Doppel-Vinyl

Am Freitag (6. April) erscheint das neue Album von Lisa Stansfield: „Deeper“, mit dem sich die britische Soul-Sängerin nach langer Pause zurückmeldet.

Lisa Stansfield – „Billionaire“, Official Video:

https://www.youtube.com/watch?v=A9dCZ8fL0e4&feature=youtu.be Video can’t be loaded: Lisa Stansfield „Billionaire“ Official Music Video from the new album „Deeper“ (https://www.youtube.com/watch?v=A9dCZ8fL0e4&feature=youtu.be)

Lisa Stansfield gilt als prägende Künstlerin britischen Souls. Knapp 20 Millionen Tonträger verkaufte sie weltweit, hatte mit „All Around The World“, „All Woman“, „The Real Thing“ seit 1989 etliche Hits.

„Deeper“ Tracklisting:

01. Everything

02. Twisted

03. Desire

04. Billionaire

05. Coming Up For Air

06. Love Of My Life

07. Never Ever

08. Hercules

09. Hole In My Heart

10. Just Can’t Help Myself

11. Deeper

12. Butterflies

13. Ghetto Heaven

LISA STANSFIELD – LIVE 2018

01.05. Philharmonie , München (DE)

02.05 Ottakringer Brauerei, Wien (AT)

04.05. Haus Auensee, Leipzig (DE)

05.05. Mehr!Theater, Hamburg (DE)

06.05. Friedrichstadtpalast, Berlin (DE)

08.05. Theaterhaus, Stuttgart (DE)

10.05. Alte Oper – W Festival, Frankfurt (DE)

11.05. Capitol Theater, Düsseldorf (DE)

13.05. Theater Am Aegi, Hannover (DE)

Gewinnen:

Wir verlosen „Deeper“ auf Doppel-Vinyl. Einfach Formular ausfüllen und „Deeper“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 24. April 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.