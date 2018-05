Gewinnen: „Live At Ronnie Scott’s“ auf Blu-ray und DVD

Norah Jones gab im vergangenen Herbst vier ausverkaufte Konzerte im Londoner Jazzclub Ronnie Scott’s – und der Konzertfilm „Live at Ronnie Scott’s“ erscheint nun am 15. Juni als DVD, Blu-ray und Download.

„And Then There Was You“:

Mit diesen Gigs kehrte Jones auch zu ihren Jazz-Wurzeln, nicht zuletzt interpretiert die 38-Jährige darin auch Duke Ellingtons „Fleurette Africaine (African Flower)“. Insgesamt 16 Songs enthält das Set, das bei ihrem Debüt „Come away with me“ von 2002 ansetzt. Neben ihren Soloalben veröffentlichte sie auch Platten von Bands wie The Little Willies und Puss N Boots, was ihre stilistische Spannbreite hin zu Soul, Jazz, Pop, Country, Folk und Rock erweiterte.

Tracklist von „Live at Ronnie Scott’s“:

1. Sleeping Wild

2. Don’t Be Denied

3. After The Fall

4. Sinkin’ Soon

5. Out On The Road

6. And Then There Was You

7. It’s A Wonderful Time For Love

8. Fleurette Africaine (African Flower)

9. Flipside

10. Day Breaks

11. Nightingale

12. Tragedy

13. Little Broken Hearts

14. Carry On

15. Don’t Know Why

16. I’ve Got To See You Again

DVD/Blu-ray Bonusmaterial: Interview + Bonustrack „Burn“

Gewinnen: Wir verlosen die Blu-ray und die DVD. Einsendeschluss: 30. Juni 2018.

