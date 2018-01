Gewinnen: „Logan Lucky“ auf Blu-ray im Steel Book

Eine ganze Nation wärmt sich am Fernsehlagerfeuer, wenn RTL "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" präsentiert. Die Sendung ist Reality-TV in Anführungszeichen und echtes Meta-Fernsehen. Dass es sich um einen harmlosen Spaß ohne Folgen handelt, ist allerdings ein gefährlicher Irrtum.

