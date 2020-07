Zum Heimkinostart am 09. Juli verlosen wir den DC-Actionfilm „BIRDS OF PREY: THE EMANCIPATION OF HARLEY QUINN” fünf Mal als Blu-Ray.

Handlung Harley Quinn, die sympathische Verrückte aus „Suicide Squad“, erzählt in „BIRDS OF PREY“ eine Geschichte: Von einem Singvogel, einem Psycho, einem Cop und einer Mafia-Prinzessin. Der Bösewicht von Gotham, Roman Sionis (Black Mask), und sein Helferlein, Zsasz, haben ein Mädchen namens Cass im Visier. Auf der Suche nach dem Mädchen wird die halbe Stadt auf den Kopf gestellt, und auch Harley Quinn trifft bei ihren Nachforschungen zu Cass auf Schwierigkeiten. So gerät Harley Quinn mit den sogenannten Birds of Prey aneinander – doch wird es ihr gelingen, Fiesling Roman Sionis allein ohne die Hilfe der Birds of Prey zur…