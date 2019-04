Gewinnen: „Mary Poppins‘ Rückkehr“ auf DVD und Blu-ray

Foto: Courtesy of Disney. All rights reserved.

Zum Heimkinostart von „Mary Poppins‘ Rückkehr“ verlost ROLLING STONE zwei Fanpakete mit Blu-ray bzw. DVD und zusätzlich einem Poster, T-Shirt für Damen und Taschenspiegel.

„Mary Poppins‘ Rückkehr“ ist ab 18. April auf DVD und Blu-ray erhältlich.

Michael Banks ist inzwischen erwachsen geworden und lebt mit seinen mittlerweile drei Kindern noch immer im Kirschbaumweg 17. Mary Poppins tritt auf magische Weise wieder in das Leben der Familie, als diese einen persönlichen Verlust erleidet.

Mit Hilfe ihres Freundes Jack kann sie die Freude und das Staunen zurück in das Zuhause der Familie Banks bringen.

Realisiert hat den Film Oscar-Preisträger Regisseur Rob Marshall („Into the Woods“, „Chicago“) zusammen mit John DeLuca („Into the Woods“) und Marc Platt („La La Land“) als Produzent.

Zum Cast gehören nebenEmily Blunt („Into the Woods“, „Girl on the Train“) in der Hauptrolle als Mary Poppins auch Lin-Manuel Miranda („Hamilton“) und Ben Whishaw („Das Parfüm – Geschichte eines Mörders“).

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Mary“ angeben.