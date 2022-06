Gewinnen: Max Richters neues Album „The New Four Seasons: Vivaldi Recomposed“

Max Richter veröffentlicht sein neues Album „The New Four Seasons: Vivaldi Recomposed“ am heutigen Freitag (10. Juni 2022). Zudem erwartet seine Fans eine weitere Hörprobe – auch heute draußen ist der Clip zu „Summer 3“.

ROLLING STONE verlost eine 5 Vinyl-Editionen von „The New Four Seasons: Vivaldi Recomposed“. Ihr findet das Formular am Ende des Artikels.

Überarbeiteter Sound mit rauem Charme

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung von „Recomposed“ präsentiert Max Richter auf seinem neuen Album „The New Four Seasons: Vivaldi Recomposed“ Vivaldis Vier Jahreszeiten erneut. Unterstützung bekam Richter von der Geigerin Elena Urioste und den Musikern des Chineke! Orchestra. Gemeinsam kreierten sie die Neufassung von „The New Four Seasons“.

Während der Neukomposition unterzog Richter die Elektronik einer Überarbeitung und entschied sich für Moog-Synthesizer aus den 70er-Jahren – dem „Äquivalent zur Stradivari“. Über den Unterschied sagte Richter: „So unterschiedlich wie Smooth und Crunchy Peanut Butter, hat jemand gesagt. Das bringt es eigentlich auf den Punkt!“

Clip zu „Summer 3“:

Album-Trailer



Video zu „Spring 1“



Wir verlosen 5 Vinyl-Editionen von „The New Four Seasons: Vivaldi Recomposed“. Einfach das Formular ausfüllen und als Lösungsbegriff „Max Richter“ eingeben. Teilnahmeschluss ist der 31.6.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.