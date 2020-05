Gewinnen: „Mein Ende. Dein Anfang.“ auf Blu-ray

Das wird Sie auch interessieren





Handlung

Es ist Liebe auf den ersten Blick: Nora und Aron begegnen sich an einem verregneten Tag in der U-Bahn begegnen und nichts ist mehr so, wie es einmal war. Nora redet sich ein, dass ihr Aufeinandertreffen reiner Zufall ist. Aron hingegen glaubt, dass alles vorbestimmt sei. Doch dann wird er plötzlich aus ihrem Leben gerissen und für Nora bleibt die Zeit stehen. Sie betäubt ihren Schmerz, verbringt bald darauf die Nacht mit Natan, der wie durch Zufall immer wieder in ihrem Leben auftaucht. Er gibt Nora Halt. Sie hat das seltsame Gefühl, ihn bereits zu kennen, ahnt aber nicht, was sie wirklich verbindet…

Trailer

Mit „Mein Ende. Dein Anfang.“ gelang Mariko Minoguchi ein phenomenales Regiedebüt, für das sie ebenso das Drehbuch verfasste. In den Hauptrollen überzeugen Shooting-Stars Saskia Rosendahl, Edin Hasanović und Julius Feldmeier. Eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis in der Kategorie „Bester Schnitt“ wurde dem Film ebenfalls schon zu Teil.

Verlosung

„Mein Ende. Dein Anfang.“ ist ab 4. Juni 2020 in Deutschland auf Blu-ray, DVD und digital erhältlich. ROLLING STONE verlost aus diesem Anlass drei Mal den Film auf Blu-ray. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und „Mein Ende. Dein Anfang“ als Lösung angeben. Einsendeschluss: 20. Juni 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.