Gewinnen: Metal-Horror-Spektakel „Mandy“ mit Nicolas Cage als Ultimate Edition

Shadow Mountains, 1983: Der friedliebende Einzelgänger Red befindet sich in seiner persönlichen Hölle aus Wut und Trauer. Hilflos musste er mitansehen, wie seine große Liebe Mandy ermordet wurde. Jeremiah Sand, der charismatische Führer der religiösen Sekte „Children of the New Dawn“, hat die natürliche Schönheit zu seiner Auserwählten erkoren und sie entführt, um sich mit ihr zu vereinigen. Nach seiner Zurückweisung durch die willensstarke Frau psychisch entmannt, sucht Jeremiah Erlösung von der erlittenen Schmach in ihrer Hinrichtung. Red hat nun nichts mehr zu verlieren. Mit einer eigenhändig geschmiedeten Kriegsaxt in der Hand und einer Teufelsdroge in den Adern, die ihm übermenschliche Kräfte verleiht, macht er sich auf den Weg in einen blutigen Albtraum. Von wahnsinnigem Rachedurst getrieben, wird Red nicht eher ruhen, bis er Jeremiah und seine Jünger zur Strecke gebracht hat.

Als grimmiger „Grindhouse“-Rächer gelingt Nicolas Cage eine der extremsten Leistung seiner an extremen Leistungen nicht armen Karriere. Neben ihmin „Mandy“ zu sehen: Andrea Riseborough („The Death of Stalin”), Ned Dennehy („Rogue One: A Star Wars Story”) und Richard Brake („31 – A Rob Zombie Film”). Der Film ist der Versuch einer Hommage auf das kunstvolle Horrorkino der 1970er und 80er Jahre. Zugleich ist „Mandy“ aber auch ein ultraharter Höllentrip mit Heavy-Metal-Symbolik, dämonischen Motorradmutanten und Kettensägen. Alles eingerahmt von der Musik des in diesem Jahr überraschend verstorbenen Komponisten Jóhann Jóhannsson („Sicario“).

ROLLING STONE verlost „Mandy“ (Heimkinostart: 22. November) als Ultimate Edition mit jeder Menge Bonusmaterial wie dem kompletten Soundtrack mit Musik von Jóhann Jóhannsson auf CD und der 10“ Vinyl Single von Jeremiah Sand „Amulet of the Weeping Maze“. Wer gewinnen will, muss einfach nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „Mandy“ angeben.

