Mike Love veröffentlicht mit „Unleash The Love“ eine Doppel-CD, die 13 neue Songs sowie Hits der Beach Boys enthält.

Love beteiligte sich im Laufe seiner Karriere als Songwriter an mehr als einem Dutzend Top-10-Singles – und viele der Hits hat er nicht nur hier versammelt, sondern sie gleich neu eingespielt.

Wir verlosen 3x „Unleash The Love“. Einfach Formular ausfüllen und „Love“ als Kennwort angeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Einsendeschluss: 27. Dezember 2017.

Tracklist „Unleash The Love“:

Disc 1

01. All The Love In Paris Featuring David Koz

02. Getcha Back Featuring John Stamos

03. Daybreak Over The Ocean

04. I Don’t Wanna To Know

05. Too Cruel

06. Crescent Moon

07. Cool Head, Warm Heart

08. Pisces Brothers

09. Unleash The Love

10. Ram Raj

11. 10,000 Years Ago Featuring John Stamos

12. Only One Earth

13. Make Love Not War



Disc 2

01. California Girls

02. Do It Again Featuring Mark McGrath and John Stamos

03. Help Me Rhonda

04. I Get Around

05. Warmth Of The Sun Featuring Ambha Love

06. Brian’s Back

07. Kiss Me Baby

08. Darlin‘

09. Wild Honey Featuring John Cowsill

10. Wouldn’t It Be Nice

11. Good Vibrations

12. Fun Fun Fun