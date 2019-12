Gewinnen: Mini-Serie „Catherine The Great“ auf DVD und Blu-ray

Nach mehr als 40 Jahren kommt "Grease" zurück auf die Bildschirme. Der Streamingdienst HBO arbeitet an einem Serienableger, der die Legende wieder zum Leben erweckt.

Game of Thrones, The Sopranos, True Detective. Oder wie wäre es mit Silicon Valley, Chernobyl und Six Feet Under? Die Liste der HBO-Erfolgsserien ist vor allem eines: lang! Wird eine neue Produktion des US-amerikanischen Senders „Home Box Office“ (HBO) angekündigt, stapeln sich die Ankündigungen im Mailpostfach des geneigten Serienfans. Nun soll der nächste Kracher kommen. Mit einer Geschichte, die inzwischen seit fünfzig Jahren Fans auf der ganzen Welt findet – dem Musical Grease. Release von „Grease: Rydell High“ Der Streaming-Deinst HBO-Max, der die Musical-Serie in Auftrag gegeben hat, soll bereits in wenigen Monaten an den Start gehen. Dass „Grease: Rydell High“ dann…