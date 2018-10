Unter der Ägide von Bassist, Produzent und Weggefährte Bob Daisley erscheint diesen Freitag „More Blues For Gary – A Tribute To Gary Moore“. Darin wird des 2011 verstorbenen Gitarristen gedacht. Gary Moore prägte zunächst in Bands wie Thin Lizzy und Colosseum II, später durch Solo-Hits („Still Got The Blues“) nicht nur die Rockmusik der 70er und 80er, sondern auch das Bluesrock-Spiel an sich.

Hier das „Tribute“-Album bestellen

Sein Freund Daisley – selbst wiederum bekannt durch Mitwirken bei Rainbow, Ozzy Osbourne und Mungo Jerry, interpretiert nun etliche der Moore-Songs neu. John Sykes (Ex-Thin Lizzy, Whitesnake) ist dabei, Steve Morse (Deep Purple, Dixie Dregs) und Ricky Warwick (Thin Lizzy, Black Star Riders, The Almighty), dazu Steve Lukather (Toto) und Doug Aldrich (Whitesnake, Dio). Auch Gary Moores Söhne Jack und Gus machen mit, singen und spielen auf „This One’s For You“.

Gewinnen:

Wir verlosen „More Blues For Gary – A Tribute To Gary Moore“ auf Vinyl und CD. Einfach Formular ausfüllen und „Moore +CD“ oder „Moore + Vinyl“ eintragen. Einsendeschluss: 09.11.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.