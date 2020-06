Gewinnen: „MOTHERLESS BROOKLYN“ auf Blu-ray

Das wird Sie auch interessieren





Es ist 1954. In New York wird Frank Minna, auch bekannt als „König von Brooklyn“ ermordet. Privatdetektiv Lionel Essrog versucht den Mord an seinem Freund und Mentor aufzuklären. Der Ermittler leidet allerdings unter dem Tourette-Syndrom und hat somit oft mit unkontrollierbaren Muskelzuckungen zu kämpfen. In einem Nachtclub stoßt Essrog auf eine junge Frau namens Laura Rose, die Proteste gegen den Immobilienhai Moses Randolph anführt. Dieser lässt Stadtgebiete zu Slums erklären, damit er sie anschließend abreißen lassen und dort eine Schnellstraße bauen kann. Seinen Bruder Paul schlägt und erniedrigt Randolph pausenlos, weswegen sich dieser bald dazu entschließt die Seiten zu wechseln und Essrog in seinen Ermittlungen zu unterstützen.

Mit „MOTHERLESS BROOKLYN“ setzte Edward Norton ein Herzensprojekt durch. Knapp zwei Jahrzehnte bemühte sich der US-Schauspieler darum, den von Schriftsteller Jonathan Lethem verfassten gleichnamigen Roman auf die große Leinwand zu bringen – und das mit Erfolg! Mit einem hochkarätigen Schauspielesemble, von Norton selbst bis zu Bruce Willis, Alec Baldwin und William Defoe, zollt der Streifen nicht nur auf gelungene Weise der literarischen Filmvorlage Tribut, sondern nimmt dabei auch den Zuschauer mit auf eine eindrucksvolle Reise zurück in das New York der 1950er Jahre.

„MOTHERLESS BROOKLYN“ ist ab 28. Mai 2020 in Deutschland auf Blu-ray und DVD erhältlich. ROLLING STONE verlost aus diesem Anlass fünf Mal den Film auf Blu-ray. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie einfach nur das Formular ausfüllen und „MOTHERLESS BROOKLYN“ als Lösung angeben.Einsendeschluss: 24.06.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

