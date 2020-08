Gewinnen: „Mr. Robot“ auf DVD und Blu-ray

„The Last of Us Part II“ für PlayStation 4 nimmt Spieler erneut mit auf eine hochemotionale Reise durch die postapokalyptische Welt von Ellie und Joel – hier gibt es eine begehrte Collector's Edition zu gewinnen.

Am 19. Juni ist mit „The Last of Us Part II“ die langersehnte Fortsetzung eines der emotionalsten und fesselndsten Spiele der letzten Jahre erschienen. Die aufwühlende Geschichte von Joel und Ellie, die sich in einer postapokalyptischen Welt durchschlagen müssen, zieht Gamer damit erneut so sehr in ihren Bann, dass man nicht umhin kommt, sich voll und ganz auf das packende Action-Adventure einzulassen. Die Story von „The Last of Us Part II“ Fünf Jahre nach ihrer dramatischen Reise durch das postapokalyptische Setting der USA haben sich Ellie und Joel in Jackson, Wyoming niedergelassen. Hier fanden sie nach den traumatischen Ereignissen Ruhe…