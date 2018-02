Gewinnen: Mystery-Crime-Serie „The Five“ auf DVD

Die britische Mystery-Crime-Serie „The Five“ ist die erste TV-Produktion des Autors Harlan Coben (u.a. „Böses Spiel – Myron Bolitar ermittelt“, „Der Preis der Lüge“), der gemeinsam mit Danny Brocklehurst das Drehbuch schrieb.

Als Kinder sind Mark, Pru, Danny und Slade unzertrennlich. Die vier Freunde sind 12 Jahre, als sie im Park spielen und Marks kleiner Bruder Jesse ihnen folgt. Genervt von dem 5-jährigen schicken sie ihn weg, ohne zu ahnen, dass sie ihn nie wieder sehen werden. Jesse rennt weg und taucht nie wieder auf. 20 Jahre später ermittelt Danny, mittlerweile Polizist, in einem Mordfall und bekommt eine schockierende Nachricht: Jesses DNA wurde am Tatort gefunden. Das heißt Jesse lebt und ist irgendwo da draußen…

Mit ausgezeichneten Schauspielern und unter der Regie von Mark Tonderai („House at the End of the Street“) wurde die scharfhumorige und fesselnde Serie bereits in mehreren Ländern der Welt ein Hit. Nun könnte sie auch Deutschland erobern…

Die erste Staffel von „The Five“ gibt es ab dem 8. Februar 2018 als DVD, Blu-ray sowie digital. ROLLING STONE verlost insgesamt drei Exemplare auf DVD. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „The Five“ angeben.

