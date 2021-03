Gewinnen: Nachkriegs-Drama „Nur ein einziges Leben“ auf Blu-ray

Zum DVD-Release von „Penny Dreadful: City of Angels“ verlosen wir das Spin-Off auf DVD und dazu eine „Penny Dreadful“-Komplettbox.

Einen Sprung in die Zukunft und einen mysteriösen Mordfall später, erkundet „Penny Dreadful: City of Angels“ die dunklen und grausamen Seiten des Goldenen Hollywood-Zeitalters. Das Spin-Off der Serie „Penny Dreadful“erscheint zum 11. Februar auf DVD. Zu diesem Anlass verlosen wir die Penny Dreadful-Komplettbox (Staffel 1-3) sowie „Penny Dreadful: City of Angels“ auf DVD. Mystizismus, Spionage und Folklore Der neue Film zur Serie spielt 1938 in Los Angeles und erzählt die Geschichte der beiden Detektive Tiago Vega (Daniel Zovatto) und Lewis Michener (Nathan Lane). Diese werden beauftragt einen mysteriösen Mord aufzuklären, welcher die Stadt in Angst und Schrecken versetzte. Auf ihrer…