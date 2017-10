Gewinnen: Naturally 7 – „Both Sides Now“ auf Vinyl

„Both Sides Now“ vereint als Konzeptalbum beide Seiten des a capella. Die Auswahl der Songs für die neue Platte von Naturally 7 wurden nach Popularität (Both Sides Now, Shape Of My Heart, Bridge Over Troubled Water) und bleibenden populären Themen aus der Klassik (Jerusalem, Prince Igor, Going Home, Air) ausgesucht.

So versuchte die Band klassische "Hits" als Gegenpart zu den Hits aus der Popmusik des 20. Jahrhunderts zu sammeln. Und so wurde „Both Sides Now" mit seinem astreinen Gesang tatsächlich eine Angelegenheit mit zwei Seiten.

Im Frühjahr 2018 kommen Naturally 7 auf Deutschlandtournee

02.03.2018 Flensburg, Deutsches Haus

03.03.2018 Hamburg, Laeiszhalle

05.03.2018 Buchholz, Empore

06.03.2018 Borken, Stadthalle Vennehof

07.03.2018 Rheine , Stadthalle

09.03.2018 Hagen, Stadthalle

10.03.2018 Lahnstein, Stadthalle

12.03.2018 Duisburg, Marientortheater

13.03.2018 Limburg an der Lahn, Josef Kohlmaier Halle

14.03.2018 Bad Hersfeld, Stadthalle

16.03.2018 Nürtingen, K3N

17.03.2018 Baden-Baden, Kurhaus

18.03.2018 Tuttlingen, Stadthalle

20.03.2018 Mannheim, Capitol

21.03.2018 Augsburg, Spectrum

22.03.2018 Karlsruhe, Badner Landhalle

23.03.2018 Saarbrücken, Congresshalle

25.03.2018 Roth , Kulturfabrik – Bluesfestival Roth

26.03.2018 Mühlheim, Neues Theater

27.03.2018 Heilbronn, Maybach Saal

28.03.2018 Göttingen, Stadthalle

29.03.2018 Paderborn, Paderhalle

01.04.2018 Giessen Stadthalle

03.04.2018 Bonn, Brückenforum

