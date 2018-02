Gewinnen: Neal Morse „Life and Times“ auf Vinyl

Mit „Life and Times“ veröffentlicht Neal Morse sein neues Album. Darauf probiert sich der Progrocker erstmals auch als Singer/Songwriter, wie auf der Vorabsingle „He Died At Home“ präsentiert.

„He Died At Home” dokumentiert die Trauer einer Mutter über ihren Sohn, einen Soldaten: „Ich hatte für den Mitbewohner eines Freundes gebetet, einen Ex-Soldaten mit persönlichen Problemen. Als wir in Paris auftraten, erhielt ich morgens die Nachricht, dass er gestorben war. Als ich dann begann, die Ideen für einen Song über ihn zu entwickeln, erinnerte ich mich an eine Begegnung auf einer Militärbasis in Tennessee. Dort sollten wir für die Männer beten, denn fast jede Woche gab es dort eine Beerdigung von jemandem, der ‚zuhause gestorben ist‘“.

Gewinnen:

Wir verlosen 3x „Life and Times“ auf Vinyl. Einfach Formular ausfüllen und „Morse“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 10. März 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!