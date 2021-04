Gewinnen: Neues Album von Marianne Faithfull und Warren Ellis als CD plus Special Vinyl

Foto: Pascal Le Segretain/ Kevork Djansezian. All rights reserved.

Am 30. April erscheint Marianne Faithfulls neues Album „She Walks in Beauty“, ein Projekt mit Warren Ellis, featuring Nick Cave, Brian Eno und Vincent Ségal.

Die Texte stammen teilweise aus Lord-Byron-Gedichten, die Marianne im Stil des Spoken Word einspricht. Dass dieses Album nun wirklich erscheint, ist fast ein Wunder: Letztes Jahr hat sich die heute 74-jährige Musikerin mit Corona infiziert. Dem „Guardian“ erzählte die Sängerin: „Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder singen kann. Vielleicht ist das vorbei. Es würde mich unglaublich aufregen, wenn das der Fall wäre. Aber ich bin 74. Ich fühle mich weder verflucht noch unbesiegbar. Ich fühle mich einfach menschlich.“

Sehen Sie hier: Faithfull und Ellis sprechen über das Album-Projekt

In den 60ern war sie ein glamouröses Beat-Starlet. Man liebte sie in Mod-, Rocker- sowie Hippie-Kreisen. Das eröffnete ihr nicht nur die Türen zum Drogenkonsum, sondern auch zu Affären mit Brian Jones und Keith Richards.

Marianne schrieb dieses melancholische Lied für ihre Freundin Anita Pallenberg nach ihrem Tod im Jahr 2018:

Ihre Heroin-Abhängigkeit thematisierte sie im Song „Sister Morphine“ (1971), der von den Stones für „Sticky Fingers“ ohne ihr Einverständnis aufgenommen wurde. Als er erschien, war der Kontakt zu Jagger bereits abgebrochen, Faithfull lebte anonym auf der Straße. Als sie erfuhr, dass ihr Name nicht in den Songwriting-Credits aufgeführt war, erstritt sie sich das ihr zustehende Drittel der Erlöse und lebte dadurch das Leben eines „mittellosen Junkies, der nicht zur Prostitution gezwungen ist“, wie sie selbst in ihrer 1994er Biografie „Faithfull“ schreibt.

Musikalisch erblühte die Musikerin 1979 wieder: DasAlbum „Broken English“ mischte Punkrock mit New Wave und Disco ein. In den 90ern bewegte sie sich hin zu einer charismatischen Chansonniere. 1996 kehrte sie dank Metallica noch einmal in den Rock zurück. Auf der Single „The Memory Remains“ hatte sie einen Gastauftritt.

Lange Jahre passierte dann nichts. Sie verbrachte Zeit in London, ein guter Freund war stets Warren Ellis. Als der schließlich Bad-Seeds-Chef Nick Cave ins Boot holte, entstand das Album „Negative Capability“ (2018).

Marianne Faithfull nicht unterzukriegen: Neues Album erscheint am 30. April

Die britischen Romantiker Keats, Shelley, Byron und Wordsworth begeisterten Marianne seit ihrer Schulzeit. Faithfull fasste schließlich den Entschluss, ihre Lieblingsgedichte als Spoken-Word-Album zu veröffentlichen. Die Musik sollte, so der Plan, der langjährige Kollege Warren Ellis beisteuern.

Als 2020 die Pandemie ausbrach, infizierte sich die Musikerin im März jedoch mit dem Virus und musste auf die Intensivstation. Warren Ellis erzählt 2021 in einem Interview mit „laut.de“, dass niemand damit rechnete, dass sie es überlebe. Doch sie besiegte das Virus. Die Idee für das neue Album nahm endlich Gestalt an.

Am 30. April 2021 erscheint nun mit „She Walks In Beauty“ das Album, das Faithfull seit Jahrzehnten plant, begleitet von Ellis‘ Musik.

