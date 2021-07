Gewinnen: Neues David-Crosby-Album „For Free“

„Enjoy The Silence“ mal anders: Die Künstlerin Fousheé hat Depeche Mode gecovert und ist mit ihrer Interpretation nun im neuen H&M-Spot zu hören.

H&M hat eine neue TV-Werbung für die aktuelle Badekollektion veröffentlicht – darin ist auch ein Cover des Depeche-Mode-Songs „Enjoy The Silence“ zu hören. Es stammt von der US-amerikanischen R'n'B-Künstlerin Fousheé, die 2020 dank Rapper Sleep Hallow weltweit bekannt wurde. Dieser hatte ihren Song „Deep End“ für ein Sample benutzt – anschließend wurden viele via TikTok auf die Künstlerin aufmerksam. Mittlerweile zählt ihr Track allein auf Spotify über 165 Millionen Aufrufe. Das Cover von Depeche Modes Song „Enjoy The Silence“ entstand exklusiv für die neue Swimsuit-Kollektion des Unternehmens. Darin ist Paloma Elsesser zu sehen, die im Bikini wagemutig in die Fluten…