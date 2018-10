Mit „Decade Live“ veröffentlicht Nils Wülker seine zehnte Platte – ein Konzertalbum. Darauf stellt der Trompeter Songs von vier verschiedenen Studioalben vor, live eingespielt an drei Orten auf zwei Deutschland-Touren.

Auf knapp 80 Minuten empfindet der Bonner seine Entwicklung nach: Bekannt wurde der heute 41-jährige mit seiner Musik der „Space Night“ für den Bayerischen Rundfunk, mittlerweile fusioniert er seinen Jazz mit Pop und Funk.

TRACK LIST Decade Live

1. Conquering the Useless (Live)

2. You Cannot Imagine (Live)

3. Wanderlust (Live)

4. Grow (Live)

5. Pull Of The Unknown Intro (Live)

6. Pull Of The Unknown (Live)

7. Dawn (Live)

8. Today’s Gravity (Live)

9. Safely Falling (Live)

10. Five Arches (Live)

11. Season (Live)

12. Circles (Live)

13. Prism (Live)

14. Stripped (Live)

LIVE

19.10.2018 | Illingen | Illipse

21.10.2018 | Freiburg | Jazzhaus

23.10.2018 | München | Ampere

24.10.2018 | Münster | Jovel Club

25.10.2018 | Hamburg | Mojo Club

26.10.2018 | Herdecke | Werner Richard-Saal

27.10.2018 | Berlin | Quasimodo

10.11.2018 | Leverkusen | Jazztage

29.11.2018 | Karlsruhe | Tollhaus

03.12.2018 | Oldenburg | Kulturetage

Gewinnen:

Wir verlosen „Decade Live“ 3x auf 180-Gramm-Vinyl. Einfach Formular ausfüllen und „Wülker“ als Lösungswort angeben. Einsendeschluss: 22. Oktober 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.