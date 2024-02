Gewinnen: Noah Kahan – „Stick Season“

Noah Kahan hat etwa anderthalb Jahre nach dem Release seines Albums „Stick Season“ die Platte erneut erweitert. „Stick Season (Forever)“ ist frisch erschienen, aber auch der ursprüngliche Tonträger lohnt sich immer noch. Zur Feier seines Release verlosen wir eine Vinyl von „Stick Season“ für euren Plattenspieler zu Hause.

„Für die rastlosen Träumer“

Mit seiner 2022er-Platte hat Noah Kahan erst kürzlich einige neue Erfolge verzeichnen können. Mehrere Tracks finden sich nach seiner Grammy-Nominierung zum „besten neuen Künstler“ in internationalen Chart-Listen wieder, und er ist aktuell auf Tournee durch Europa und Nordamerika. Über sein Werk schreibt der Musiker selbst: „ Dieses Album ist für die Leute, die dabei geblieben sind. Dieses Album ist für die rastlosen Träumer, die in ihren Köpfen Universen erschaffen. Ich hoffe, diese Geschichten bedeuten euch das, was sie mir bedeuten.“ „Stick Season“ umfasst 14 Tracks. Schaut hier in das Musik-Video zum Titel-Track an:

Hört hier in die Platte rein:

Cover-Artwork der Vinyl:

