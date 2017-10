Gewinnen: „Officer Downe“ + „Nuclear Blast 30 Years“

Officer Downe (Kim Coates) sorgt brutal für Gerechtigkeit, während er ein unsterbliches Geheimnis für sich behält. Er so etwas wie der ultimative Cop! Nicht einmal der Tod selbst kann ihn stoppen. Ein telepathisches Wissenschafts-Experiment lässt ihn als Geißel der Unterwelt von L.A. immer wieder auferstehen.

Weiterlesen Neunte Kunst (13) „Grenzenlos“: Sex, Drugs und tiefe Traurigkeit Nach der preisgekrönten Graphic Novel „Sommer am See“ hat Jillian Tamaki - diesmal ohne ihre Cousine - einen Band mit Kurzgeschichten herausgebracht. Er erzählt von den Schwierigkeiten, erwachsen zu werden, einem Spiegel-Facebook-Ich und einer geheimnisvollen Musik-Sex-Droge. „Officer Downe“ nach dem gleichnamigen Comic von Joe Casey erscheint am 06. Oktober für den Heimkinomarkt. Regie führte Shawn Crahan, der Drummer von Slipknot. Wie es sich für einen Metal-Veteranen gehört, hat Crahan passend zur Vorlage einen brutal-blutigen Trashfilm gemacht.

Wir verlosen im Paket jeweils zweimal nicht nur „Officer Downe" auf Blu-ray, sondern auch die Compilation „Nuclear Blast 30 Years", die Highlights aus den vergangenen dekaden des deutschen Labels enthält – mit Songs von Slayer, Nightwish, Sabaton uvm.

